悉尼多地飲用水樣本 致癌物濃度超美標準

澳洲新南威爾士省悉尼多地的飲用水集水區檢測到含有低濃度的可致癌全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），濃度符合澳洲飲用水標準，但超過美國認為的安全飲用標準。

向3萬人供水濾水廠超4倍 PFAS一直被用於製造耐熱、耐污、耐油脂和耐水的產品，不能在環境中分解，所以有「永遠的化學物」之稱。

悉尼水公司於6月的抽取9個集水區樣本，5個驗出含有PFAS，藍山喀斯喀特水壩（Cascade Dam）和北里奇蒙市的濾水廠檢出較高濃度的PFAS，其中向多達3萬人供水的喀斯喀特濾水廠PFAS含量超過10萬億分之一，是美國要求從飲用水中除去PFAS最高上限的4倍。瓦拉甘巴（Warragamba）、普羅斯佩克特水庫（Prospect Reservoir）、果園山（Orchard Hills）等主要濾水廠亦有低濃度PFAS，濃度為超過兩萬億分之一。

悉尼水公司的發言人指出，所有檢測樣本都遠低於澳洲的飲用水標準，悉尼水公司是基於風險而監測飲用水的使用，計劃在潛在受影響區域進行每月檢測，悉尼水公司、新南威爾士省水公司、新省衞生部都有進行定期協商，評估悉尼飲用水的PFAS或其他污染物之潛在風險。

當局曾聲稱不存在相關風險 西悉尼大學水污染專家賴特（Ian Wright）認為今次化驗結果對許多人來說相當不安，同時與當局早前聲稱集水區不存在PFAS風險的說法相矛盾，需要進一步定期檢驗及公開報告。本報綜合報道