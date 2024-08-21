烏毀俄3橋樑 庫州再推進

【本報綜合報道】俄羅斯周一證實，烏克蘭在俄邊境庫爾斯克地區又破壞一座戰略橋樑。這是烏軍本月初進攻俄境內以來，俄方指控烏軍摧毀的第3條塞姆河橋樑。烏克蘭總統澤連斯基同日表示，烏軍目前已控制庫爾斯克地區逾1,250平方公里的領土，包括92個村鎮。

澤連斯基：已控制逾1250平方公里 俄羅斯調查委員會一名代表周一表示，由於烏克蘭周日使用火箭和大炮武器對卡利茲（Karyzh）村的居民樓和民用基礎設施進行針對性炮擊，塞姆河上又有一條橋樑遭到破壞。俄軍使用這些橋樑向戰地部隊運送補給。烏克蘭指揮官周日指，烏克蘭空軍摧毀了庫爾斯克地區塞姆河上的第二條戰略橋樑，限制了抵抗烏軍推進的俄軍補給能力。

澤連斯基指，全球對俄羅斯看法持續轉變，數月前沒有人會相信烏軍能跨越俄羅斯的「紅線」，不過現時在烏克蘭蘇梅地區接壤的俄國邊境地區，俄羅斯軍事存在已大致上被掃除。 他又指在這次行動中已俘虜不少俄兵，加大換取烏軍獲俄方釋放的籌碼。

另一方面，俄羅斯國防部軍事政治總局副局長阿拉烏迪諾夫昨日表示，俄羅斯部隊阻止了烏軍在庫爾斯克州蘇賈地區的推進，並正在系統地摧毀烏軍部隊。

俄國防部周一稱，自庫爾斯克方向的敵對行動開始以來，敵方已戰損3,800名士兵和54輛坦克。