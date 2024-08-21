停火倡議 美卿稱以允接受 哈馬斯：需落實機制

加薩停火談判本周重開之際，美國國務卿布林肯周一在以色列與以色列總理內塔尼亞胡會晤，歷時約3小時。布林肯表示，以色列已接受加薩停火過渡提議，促請哈馬斯接納方案；惟巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯指美國偏袒以色列，重申現時需要的是停火落實機制，而非新停火方案。

內塔尼亞胡向布林肯確認，以色列已接受一項關於加薩停火和釋放被扣押人員的過渡提議，他呼籲哈馬斯作出相同的回應。以色列官員向傳媒透露，內塔尼亞胡向布林肯表示，本周將派高級代表率團到埃及開羅，嘗試促成停火協議，包括情報機關摩薩德和國家安全局負責人，及以軍專責人質事務的代表。

以軍在加薩南部發現6遇害人質 布林肯指，美國總統拜登派他到中東是為了推動達成協議。他認為現在是時候落實協議，同時還要確保沒有人採取任何可能破壞這一進程的行動。他又指，美國在努力確保中東局勢不再升級。布林肯並未透露停火過渡方案內容。有英媒引述消息指，美國提出在介乎埃及與加薩地帶的費城走廊部署外國人員維持治安，為期最長6個月。布林肯又表示，即使哈馬斯接受方案，之後的談判需要釐清停火落實細節，需各方領袖作出決定。

哈馬斯高級官員指，方案並非他們此前同意的版本，又指布林肯的言論引起很多問題，批評美國在以色列的壓力下改動方案。哈馬斯發言人則指，只同意由拜登早前提出的方案，但華府不停作改動，而以色列亦放棄當中部分內容。

另一方面，以軍周二表示，在加薩南部汗尤尼斯一條地下隧道發現6具人質遺體。死者均為男性，其中有5人在6月初和上月底確認死亡，相信早於今年初遇害；餘下的一名78歲男死者，則是首次確認喪命。

其中一名遇害人質的兒子指出，父親本來可以生還回家，批評內塔尼亞胡選擇犧牲人質求存。本報綜合報道

布林肯（左）與內塔尼亞胡（右）會晤。 6名以色列遇害人質