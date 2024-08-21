倘當選總統 賀錦麗擬提高企業稅

【本報綜合報道】美國民主黨全國代表大會當地周一起，一連4日在芝加哥舉行，副總統賀錦麗將在會上正式接受民主黨總統候選人提名。賀錦麗的競選團隊周一在會前提出，將企業稅率由目前的21%，提高至28%。

賀錦麗的競選團隊表示，若果賀錦麗在11月總統選舉擊敗共和黨對手特朗普，上任後將推動把企業稅率提升到28%，稱這是負責任的財政方式，將錢放回工人袋內，並確保富翁和大企業分擔應有的份額。聲明又指，賀錦麗將致力為中產階級創造機會經濟，以促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴。

特朗普斥破壞經濟 修改美國稅制需要獲國會批准。特朗普擔任總統期間，將企業稅率從35%削減至21%，並實施其他減稅措施，有效期將於明年屆滿。賀錦麗早前承諾會繼承現任總統拜登的承諾，不會向年收入40萬美元（約310萬港元）或以下的人提高徵稅。

特朗普周一繼續在關鍵搖擺州份賓夕凡尼亞州拉票，並於一間工廠發表演說，批評賀錦麗的經濟政策，形容她是經濟破壞者，如果她當選，將會摧毀美國。