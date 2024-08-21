美國民主黨大會舉行 賀錦麗提早現身 感謝拜登

後者聞歡呼落淚 稱不恨逼宮者 美國民主黨全國代表大會周一起在芝加哥舉行，將正式接受提名成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗，在無事先公布下現身大會，又打破傳統在大會首日便簡短發言，向總統拜登致敬。焦點隨後落在早前因黨內逼宮退選的拜登，他表示準備好交棒予賀錦麗，而當在場民眾送上4分鐘的掌聲和歡呼聲後，拜登不禁落淚。他在演講中揚言必須強力捍衞民主，並指自己會成為賀錦麗競選團隊的最佳義工。

賀錦麗原定在明天才在大會發言，但是她在大會首天開始時就突然現身，在出席者的歡呼和掌聲中上台，表示要頌揚同日較後時間發言的拜登，稱感謝對方的領導和終身奉獻國家，以及將來繼續所做的事件。她說民主黨人將永遠感謝拜登，「讓我們為珍而重之的理想戰鬥，永遠記住理想，戰鬥就會勝利」。拜登到達會場時，被記者問到目前感受是否苦中帶甜，他就表示是難忘的一日。

拜登抨擊特朗普是失敗者 拜登之後上台演說，由女兒阿什利（Ashley Blazer Biden）介紹他登場。拜登上台時在場人士鼓掌良久，他揮手致意，在震耳欲聾的歡呼聲中，拜登告訴群眾「我愛你們」，期間一度落淚。他讚揚拜登政府的成就和接替他出選總統的賀錦麗，同時多次猛烈抨擊共和黨總統候選人、前總統特朗普，直指不能只有在勝利時才愛國家。

拜登不同意特朗普認為美國是失敗國家、輸給了世界，稱：「他（特朗普）才是失敗者，大錯特錯。」拜登又指，如果讓一位檢察官而不是讓一個被定罪的重罪犯入主白宮，犯罪率就會持續下降。拜登強調，11月總統選舉是一場關乎民主的生存之戰，我們最美好的日子不是過去，而是在未來。

對於連日面對黨內要求退選的壓力，拜登說從沒憎恨他們，說：「我的職業生涯犯了很多錯誤，過去我很年輕就成為議員，我當時未夠30歲，現時我則年紀太大，不適宜繼續擔任總統，但我希望你們知道，我很感激你們一直的支持。」

希拉妮讚賀錦麗關顧國家 除了拜登，第一夫人吉爾和前國務卿希拉妮亦在台上發言。希拉妮發言時感謝拜登的貢獻及捍衞民主，並抨擊前對手特朗普只關心自己，但賀錦麗則關顧兒童、家庭以至整個國家，有信心她當年未能打破美國女性從政的「玻璃天花」，賀錦麗會做得到。賀錦麗的競選搭檔、明尼蘇達州州長沃爾茲、兩名前總統奧巴馬和克林頓，以及眾議院前議長佩洛西等重量級人物，未來數日亦會分別上台發表演說。本報綜合報道