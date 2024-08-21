女子伏屍屋內疑餓死 警方徹查

【本報綜合報道】內地近日有公眾號發布一篇「一個外地女孩，死在了我出租的公寓」文章，指陝西西安市有一名年輕女子在租住的單位內餓死，發現時已死亡多日。文章描述的真實性引起質疑，發布者堅稱事件真實，但隨後刪除文章。內媒周一報道稱，事件發生於陝西咸陽市秦都區，該區主要負責人回應指，確有此事，已排除他殺，家屬不讓屍檢。

排除他殺 家屬拒屍檢 文章指，涉事女子於1991年出生，來自寧夏西海固一山區，畢業於211大學，職業是一名會計，當時正在西安市找工作。女事主畢業後考公務員，曾多次取得家鄉省份事業單位筆試第一的成績，卻一次次在面試環節落榜。她在今年4月在文章作者的公寓中租住，半年租金逾1萬元人民幣（約1.1萬港元），惟她從上月開始已有多日未與外界聯繫，後被發現伏屍屋內，警方已介入調查。

發布文章的公眾號隨後表示，該文是作者投稿，已經過事實性審核，而案發地並非西安，而是在周邊市縣，但因尊重死者、保護作者和避免歪曲解讀和過度猜測等考慮，已於周日刪除文章。咸陽市委宣傳部相關部門負責人表示，已關注到上述文章，暫不清楚文中具體情況。咸陽市公安部周一亦回應指，已要求該市縣區相關公安部門進行核查。