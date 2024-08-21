山東成武縣紅白二事改革 官媒指不近人情

婚禮賓客限血親 喪事禁私辦 山東省菏澤市成武縣日前發布「喜事新辦喪事簡辦指導標準」，當中部分條款引發爭議，包括要求婚禮參加人員為直系血親和三代以內旁系血親及近姻親，喪事嚴禁私自辦理。官媒評論指，由此可見當地治理紅白二事中一些不正之風的決心，惟這些標準脫離實際甚至有不近人情之嫌。

其他爭議條款還包括婚宴規定每桌不超過兩盒煙，每盒不超過25元（人民幣‧下同，約27.5港元）；每桌不超過兩瓶酒，農村每瓶不超過60元（約66港元），城區每瓶不超過100元（約110港元）。喪事方面，喪主要第一時間向村紅白理事會報告，由紅白理事會主持辦理，並向鎮或街民政部門報備。

恐執行時易淪為形式主義 早在2016年該縣已經發布類似的指導標準，規定喜事參與人員限於血親及近姻親，而且嚴禁超範圍接待；喪事提倡隨禮不坐席、嚴禁偷埋土葬等。官媒指出，這些標準反而容易在執行時淪為形式主義，最終停留於紙面而被廢用；又認為這是對人們正常生活的粗暴干擾，這種典型的「好心辦壞事」也是官僚主義的表現形式之一。

官媒續指，紅白二事改革並非一蹴而就之事，需要政府、社會、家庭和個人等多方面的共同努力和長期堅持。在這個過程中，既要勇於破舊立新，敢於向陳規陋習宣戰；又要善於因勢利導，尊重並保護好鄉村社會的優秀傳統文化和良好風俗習慣。本報綜合報道