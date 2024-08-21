最高法最高檢明確洗錢罪標準

【本報綜合報道】最高人民法院、最高人民檢察院周一聯合召開新聞發布會，發布辦理洗錢刑事案件司法解釋，就洗錢罪相關法律適用問題作出規定，明確洗錢相關犯罪的認定標準。該解釋自昨日起施行。

會上指出，洗錢犯罪與毒品、金融、腐敗等上游犯罪有緊密聯繫，嚴重破壞金融管理秩序，危害國家經濟金融安全，應依法懲處。該解釋明確「自洗錢」、「他洗錢」犯罪的認定標準，以及「他洗錢」犯罪主觀認識的審查認定標準。此外，明確洗錢數額在500萬元（人民幣‧下同，約550萬港元）以上，且多次實施；不配合財物追繳，令贓款贓物無法追繳；造成損失250萬元（約275萬港元）以上；或造成其他嚴重後果情形之一，應認定為情節嚴重。

涵蓋虛擬資產交易 該解釋亦明確以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的7種具體情形，將通過虛擬資產交易列為洗錢方式之一。掩飾、隱瞞相關上游犯罪的犯罪所得及其產生的收益，如構成洗錢罪，同時又構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，依照洗錢罪定罪處罰。如犯洗錢罪判處5年以下有期徒刑或拘役，併處或單處罰金的，判處1萬元（約1.1萬港元）以上罰金；如判處5年至10年徒刑，併處20萬元（約22萬港元）以上罰金。