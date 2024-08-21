足協兩要員受賄 分囚6及7年

【本報綜合報道】內地持續整治足壇貪腐問題，湖北省松滋市人民法院昨日一審公開宣判中國足球協會競賽部前部長黃松受賄案，以受賄罪判處他有期徒刑7年。通城縣人民法院同日一審宣判成都市足球協會前主席兼秘書長、中國足球協會執委會前成員辜建明貪污、受賄、單位行賄案，對他判囚6年。

均被追繳違法所得

黃松除了被判囚，亦處罰金60萬元（人民幣‧下同，約66萬港元），追繳其受賄所得財物，上繳國庫。至於辜建明，法院以貪污罪判處有期徒刑3年半，並處罰金20萬元（約22萬港元）；以受賄罪判處有期徒刑兩年半，並處罰金10萬元（約11萬港元）；以單位行賄罪判處有期徒刑兩年半，並處罰金10萬元，決定執行前述刑期，並處罰金40萬元（約44萬港元）。他也被追繳貪污和受賄所得財物，分別返還被害單位和上繳國庫。