颱風蹂躪湖南資興 50人遇難 15人失蹤

【本報綜合報道】湖南郴州資興市上月受颱風「格美」帶來的狂風暴雨侵襲，已進行近20天的搜救工作，至周一確認有50人因災遇難，仍有15人失蹤。當局正組織民眾清理道路和房屋淤泥、衞生防疫清潔等，加快恢復災區正常生產生活。

格美帶來極端強降雨引發特大暴雨災害，造成重大損失。資興市有近2萬處發生山泥傾瀉，近4.6萬處坍塌，149個村落近6.7萬戶電力中斷，152個村落道路中斷，78村通訊中斷，另有1,714戶近1.2萬間房屋倒塌，12.8萬人受災。省市政府部門派救援人員到場，救出695人，疏散超過2.3萬人。在本月2日新聞發布會上公布的35名失蹤者中，目前已搜尋發現20人死亡，仍有多人失蹤。