遼寧暴雨 建昌縣停工停產 4村通訊陷癱

廣西北海遊客檢貝類遭雷擊斃 遼寧西部、南部地區周日至昨日遭遇強降雨，葫蘆島等地現特大暴雨，局部地區降雨量超過300毫米。葫蘆島市建昌縣通訊受影響，4個村莊通訊中斷，當地出動直升機疏散受困民眾。建昌縣防汛抗旱指揮部昨日宣布，全縣停工停產，居民非必要不外出，確保生命財產安全。

24水庫水位超汛限 遼寧省氣象台預測，遼寧西部地區昨日的強降雨區域與前一日的降雨區域重疊，葫蘆島中西部地區部分鄉鎮降雨總量可達400至500毫米。葫蘆島市周一已有7個鄉鎮出現特大暴雨，此次強降雨導致省內24座水庫水位超汛限。建昌縣的黑山科鄉、雷家店鄉、和尚房子鄉、養馬甸子鄉、大屯鎮受災較重，該縣只能透過衞星電話通訊。遼寧省防汛、應急、消防、電力、通訊等相關部門，已派救援人員趕赴該縣支援。

廣西北海亦出現雷暴雨，周一有多名民眾在網上發文指，在北海紅樹林海灘「趕海」檢拾貝類等時，有人被雷擊中。另有自稱是親歷者的網民更表示，聞到「燒糊味」。

北海市殯儀館昨日回應指，確實有一人因雷擊身亡，已收到一具遺體。該市銀海區文體廣電旅遊局工作人員證實發生雷擊，傷亡情況未明，北海紅樹林海灘附近趕海活動昨日因安全考慮暫停。本報綜合報道