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中國導彈技術專家因病逝世
中國航天科工集團第二研究院前副院長沈忠芳因病醫治無效，上周六晚上9時35分在北京市航天中心醫院逝世，享年90歲。沈忠芳是該院導彈技術專家，全國勞動模範，曾任中國第3代防空武器系統總指揮。他長期從事飛行器系統設計研究工作，其研究成果曾獲全國科學大會獎，為中國國防事業發展作出重要貢獻。（綜合報道）
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