中菲南海撞船 美譴責北京危險行動

【本報綜合報道】菲律賓和中國的海警船周一在南海南沙群島有主權爭議水域擦撞，美國國務院發言人帕特爾發聲明譴責中國對合法的菲律賓海上行動採取危險行動，呼籲北京停止危險和破壞穩定的行為。帕特爾重申，美菲《共同防禦條約》的共同防禦條款。

帕特爾表示，美國與盟友菲律賓站在一起，譴責中國海警船鹵莽操作，故意與兩艘菲律賓海岸防衞隊船隻相撞，造成結構性的損壞，並危害船上人員的安全。這些行為是中方利用危險和升級式的措施，來執行其廣泛和非法的南海海洋權利主張最新例證，美國呼籲中方遵守國際法並停止危險和破壞穩定的行為。美方重申，美菲《共同防禦條約》第四條適用於南海任何地方對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊。

華斥菲侵權在先 美無權介入 中國外交部發言人毛寧昨日指摘是菲律賓侵權在先，中方依法採取維權措施，旨在維護自身領土主權和海洋權益，正當合法，無可非議。她又強調，美國不是南海問題的當事方，無權介入中菲兩國之間的涉海問題，更不得以美菲《共同防禦條約》為藉口，侵害中國在南海的主權和權益。她呼籲美方停止在南海挑動對抗，不要再破壞地區穩定，加劇局勢緊張。