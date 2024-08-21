台交通部長情婦傳為陸配 來自福建

【本報綜合報道】台灣交通部長李孟諺周一被揭婚外情後，火速向行政院長卓榮泰請辭獲准，上任只有92天，成為74年來任期最短的交通部長。台媒昨日引述消息稱，與李孟諺有過地下情的「小三」是大陸配偶，育有一名已成年的女兒。

消息稱，與李孟諺出軌的張姓女子目前住在新北永和某高級社區，根據內政部實價登錄，她居住的社區今年2月同樣27坪房型，成交價是1,750萬元新台幣（約427萬港元）。另有消息指，張女來自福建，以大陸配偶身份來台10多年，現年49歲，育有一名27歲女兒。

爆料帳號疑遭人盜用 台媒指出，李孟諺早前被指接任交通部長前，曾跟涉嫌掏空遠東航空的董座張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡，巧合的是張女所住的高級社區就是張綱維旗下建案。另外，網上爆料出軌事件帳號的黃姓擁有人稱，該帳號已多年未用，疑遭盜用，周一已向台中大雅警分局報案。警方查出使用該帳號的IP位址在美國，是否使用跳板程式隱藏IP有待釐清。