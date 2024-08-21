中越簽訂14項合作文件 涉及多方面

【本報綜合報道】越共中央總書記、國家主席蘇林周日起國事訪問中國，昨日迎來最後一天行程。他周一在北京，見證中越雙方簽訂了涵蓋鐵路到鱷魚出口等14項合作文件，涉及黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衞生、新聞機構和媒體、地方、民生等領域。中國防長董軍昨日在北京會見越南防長潘文江，表示應保持雙方在政治工作、人員培訓、聯演聯訓、國際協作等領域合作勢頭。

兩國防長會晤冀推動合作 蘇林周一出席中越雙方各部委、行業和地方間合作文件的簽字儀式。當中包括關於越南老街－河內－海防標準軌鐵路線路規劃立項援越項目結果檔案移交證明書、越南交通運輸部與中國國家國際發展合作署關於諒山－河內和芒街－下龍－河內兩條標準軌鐵路規劃技術援助項目可行性研究的公函，還有兩國央行、媒體、衞生、民生以及椰子榴槤鱷魚出口與檢疫之間的合作協議。他訪華期間，中越雙方亦將發表《關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》。

董軍與潘文江會晤時表示，中越是具戰略意義的命運共同體，兩軍應乘勢而為，堅定合作信念，加速提升各領域合作質效，不斷擴大新領域，豐富新內涵，推動兩軍合作取得更多務實的成果。潘文江則指，越方願與中方繼續加強兩軍在團組互訪、邊境友好交流等領域合作，推動兩軍關係邁上新高度。