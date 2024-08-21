台軍試射多種導彈 大陸艦靠近跟監

「雄風二E」極度機密 驗證情況無公布 台軍年度重大演訓海空精準導彈射擊操演，昨日在屏東九鵬導彈發射基地進行實彈射擊，陸續發射愛國者二型、天弓三型等導彈，是賴清德任內首度實施，也是12年來首度在台灣媒體和民眾眼前公開，但雄風二E巡弋導彈則秘密發射。大陸電子偵察艦天權星號近日在宜蘭烏石鼻外海出沒，疑為搜集台軍操演的各項電子參數。

針對解放軍接戰程序 據報道，此次台軍操演仍是以對抗解放軍的接戰程序執行，依序是防空、制海兩大主軸，涉及在陸地上執行愛國者二型防空導彈、天弓三型導彈等彈種，由於天弓三型可攔截定翼機、巡航導彈、反輻射導彈與短程彈道導彈，是台軍目前執行聯合防空與導彈防禦任務重要彈種。台防長顧立雄親自視察督導海、空部隊的精準導彈射擊成果，是上任以來首次。

外界關注雄風二E因仍極度機密敏感，趁天未亮前避開媒體低調完成射擊，率先劃破東南方空域，據光學追瞄已成功命中目標，軍方不予證實。台國防部發言人孫立方表示，有些彈種機敏度較高，該部門不會說明，當天導彈皆順利命中目標，顯示官兵訓練非常紮實，透過實彈訓練，武器裝備也得以驗證。

逼近台 陸艦多過軍機 台國防部昨日上午例行公布大陸機艦動態指出，截至當日上午6時的前24小時內，共偵獲大陸軍機5架次、軍艦11艘次於台海周邊活動，其中一架次越過海峽中線，距離基隆101海里。今次罕見在台灣周遭活動的大陸軍艦比軍機還多，但艦種與位置未明。天權星號周日起被發現在宜蘭烏石鼻東面33海里處出沒，由北往南疾駛，疑趕往九鵬基地外海。台海軍及海巡密切關注該艦動向，防止在導彈射擊時進行任何形式干擾。本報綜合報道