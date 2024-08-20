北約對俄新戰略 炸核電站求急勝

美國對付俄羅斯是無所不用其極了，由代理人戰爭轉變而為北約用僱傭兵參戰，北約提供軍援經援，提供遠程攻擊武器，目的是要打垮俄羅斯。在屢戰不勝底下，北約切換戰略與戰術，庫爾斯克突襲是新招，但背後還有多種選擇，反映在烏克蘭戰爭中雙方都不停按戰情調整戰略。美國是集中北約所有力量來與俄鬥爭，在俄羅斯的反制下靈活變動，顯示出現代戰爭的多元化與多變。

庫爾斯克突襲的下一步，是在據守佔領的邊境區域後，擴大進攻，在庫爾斯克州和附近的邊境州郡，以求更大的突襲勝利。烏克蘭和北約正在動員更多的兵員參戰，但在俄軍增援之下，似難以再進一步的推展佔領區範圍。美國調整的戰略可能不是增兵，因為無論烏軍或北約都缺兵力，而是擴大空襲，打擊俄軍的後勤支援，此所以着力把庫爾斯克州主要河流的兩座戰略大橋炸毀，餘下一條應屬另一目標。

邪惡野蠻 重創地球 烏軍突襲後實在沒有固守佔領區的能力，突襲成功是俄軍邊防鬆懈，援軍一到，烏軍便難取勝。炸俄軍後勤及基建，只是延長佔領的時間，增加對俄國境內的破壞，不可能因此而可取勝，長驅直入俄境。烏克蘭總統澤連斯基表示，突襲只是為了在俄境成立緩衝區，以有利今後談判。這或許是原來目標之一，可是在現時形勢底下，不易固守來建立緩衝區，最新的攻勢重心改為攻擊核電站，已炸了烏境內俄佔的扎波羅熱核電站，正在攻擊的是庫爾斯克核電站。前者已受損，後者亦面對巨大風險，炸毀產生出的輻射危害，會比1986年切爾諾貝爾核電站事故更為嚴重。

兩個核電站破壞，可使烏克蘭東部與俄羅斯西部地區大面積的要封閉，封閉不止百年，資源環境損失巨大，對烏克蘭的長遠打擊尤重。炸核電站必然是經北約批准，甚或由其主持，這應是美國對烏戰的新戰略，可卻是破壞自二次大戰以來的國際共識。為了美國霸權，不惜犧牲千萬人命，還要對地球造成長久不可恢復的傷害，這是多麼邪惡和野蠻，比起越戰時使用橙素、在塞爾維亞使用貧鈾彈的殘酷更勝百倍。

俄羅斯能否保得住核電站不被炸毀？似乎在北約的狂攻濫炸下不易，因而應付突襲的對策便要改變，不能只是防衞、反攻收復失地，而是要更進取地阻止炸核電站，這便是大戰的開始。

研究院院長 陳文鴻