台店巨型蛋黃酥引打卡

台灣彰化縣一名蛋黃酥店老闆近日利用廢棄水塔和瑜伽球，親手打造出一大一小的蛋黃酥模型，分別是正常蛋黃酥的3,000倍和300倍。模型上的金黃酥皮十分逼真，還有粒粒黑芝麻，看了讓人食指大動。老闆陳永聰表示，兩顆巨無霸蛋黃酥會一直放在店面，目前許多人都搶着來跟「母子蛋黃酥」拍照打卡。