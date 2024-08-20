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台店巨型蛋黃酥引打卡
台灣彰化縣一名蛋黃酥店老闆近日利用廢棄水塔和瑜伽球，親手打造出一大一小的蛋黃酥模型，分別是正常蛋黃酥的3,000倍和300倍。模型上的金黃酥皮十分逼真，還有粒粒黑芝麻，看了讓人食指大動。老闆陳永聰表示，兩顆巨無霸蛋黃酥會一直放在店面，目前許多人都搶着來跟「母子蛋黃酥」拍照打卡。
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