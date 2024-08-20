台辦瘦腰圍團體競賽 225人共減近7700厘米

先高纖後澱粉 每天16小時禁食

團體組冠軍5名隊員的腰圍合共從520.2厘米減至402.5厘米，個人組冠軍張小姐的腰圍則從93厘米減至63厘米，成果都非常顯著。參賽者分享經驗認為想腰瘦，飲食控制比運動更明顯有效，例如團體組冠軍會安排進食順序，先吃高纖食物，最後才吃澱粉類，還有早餐空腹時先喝無糖豆漿。