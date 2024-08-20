台辦瘦腰圍團體競賽 225人共減近7700厘米
【本報綜合報道】台灣嘉義縣衞生局近日舉辦瘦腰團體競賽，吸引45隊、共225人參加。主辦方上周六公布結果，所有參賽者合共減去近7692.2厘米腰圍，相當於約5479.3公斤體重。
先高纖後澱粉 每天16小時禁食
團體組冠軍5名隊員的腰圍合共從520.2厘米減至402.5厘米，個人組冠軍張小姐的腰圍則從93厘米減至63厘米，成果都非常顯著。參賽者分享經驗認為想腰瘦，飲食控制比運動更明顯有效，例如團體組冠軍會安排進食順序，先吃高纖食物，最後才吃澱粉類，還有早餐空腹時先喝無糖豆漿。
有參賽者採取一天禁食16小時的方法瘦腰，也有人每天下午6時前吃完晚餐後，當天就不再進食。參賽者晚餐以喝水、番石榴等低糖蔬果及水煮蛋為主，基本原則是減少進食澱粉類食物。
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