玻利維亞 提斯曼人長壽線索 研究：堅持狩獵農作

不久坐多步行 少吃加工食品 居於南美洲國家玻利維亞的亞馬遜森林中心的原住民部落提斯曼人，1.6萬名人口中，不但沒有任何一個成年人患上阿茲海默症，甚至連七旬老人也能堅持外出打獵，沒有患上高血壓、糖尿病或心臟病等老年典型疾病的迹象，可能掌握人類長壽的線索。

提斯曼人被科學家稱為最健康的人類，同時也是地球上最後一批以狩獵、採集和農耕生活方式維生的民族之一。美國加州大學聖塔芭芭拉分校人類學家格文領導的研究小組研究提斯曼部落長達20年，發現75歲的提斯曼人和美國50多歲人士的心臟血管狀態相若。與英國、日本和美國等工業化國家的同齡人相比，老年提斯曼人的腦萎縮程度也少70%，足見不良的現代生活方式造成心臟病等問題。

生活習慣漸改 年輕一輩膽固醇水平增 提斯曼人長壽秘訣之一，在於白天花在久坐的時間不到10%，例如平均狩獵時間超過8小時，步行逾17公里。另外他們沒機會接觸加工食品、酒精和香煙，食物纖維含量高，因此攝取熱量中只有14%來自脂肪，72%來自碳水化合物，蛋白質通常來自狩獵所得動物，如鳥類、猴子和魚，而且從來不以油炸方式烹飪食材。

不過上年一場火災摧毀了森林，令提斯曼人由狩獵改為養畜，加上研究人員為他們帶來先進醫療、電動船等，使生活習慣改變。提斯曼人現時由20年前幾乎沒有任何糖尿病病例，現在年輕一輩也開始出現膽固醇水平增加。本報綜合報道