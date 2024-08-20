韓44.3萬青年躺平 創歷年7月高

【本報綜合報道】南韓統計廳周日公布7月數據顯示，該國15歲至29歲青年人群中選擇不工作也不求職，俗稱「躺平」的人口達44.3萬人，與去年同期相比增加4.2萬人，創下歷年7月最高紀錄。韓媒認為，該國青年人口不斷減少，選擇躺平的人數卻進一步增加，導致躺平青年人口佔比創下歷年7月新高。

南韓815萬名青年人口中，上月的躺平人口佔比5.4%。對比往年，2013年到2017年的7月躺平青年人群各為20多萬人，2018年超過30萬人，2020年增至44.1萬人，2022年下跌至36.1萬人，2023年開始反彈。與其他年齡段相比，青年人群選擇躺平的佔比更大，40多歲人群、30多歲人群和50多歲人群選擇躺平的人口分別為28.4萬人、28.8萬人和39.4萬人。

其中逾7成受訪者拒工作 就業動向微觀數據指躺平青年不僅數量增長，其中大部分還無工作意向。被問及是否願意工作，75.6%受訪者、即33.5萬人回答「沒有」。對於有意找工作但未找工作的理由，有42.9%受訪者回答「擔心找不到薪水、工作條件理想的工作」，其後依次為18.7%人回答「從前找過但沒找到」，13.4%人是「欠缺教育及技術經驗」等。