菲律賓今年首例染猴痘 男性患者無外遊

當地歷來第10宗 或屬本土傳播 猴痘疫情持續擴散，菲律賓昨日通報該國今年首宗猴痘病例，患者無外遊紀錄，症狀出現前3周內與他人有過親密接觸，或屬本土傳播。這是菲律賓累計第10宗猴痘病例，也是世界衞生組織上周三再次宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」以來，當地首例。

菲律賓衞生部指，該名猴痘患者是33歲菲律賓男性公民，他超過一周前開始發燒，4天後臉部、背部、頸背、軀幹、腹股溝、手掌和腳底先後出現明顯皮疹。他獲送往政府醫院，並在其皮損處採集樣本，經聚合酶連鎖反應（PCR）檢測確診猴痘，衞生部周日（18日）接獲病例報告。菲律賓對上一宗猴痘病例是去年12月通報。

世衞上周重發國際關注警報 猴痘症狀包括皮疹或黏膜病變，伴隨發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、精力不足和淋巴結腫大。世衞於2022年7月宣布猴痘疫情構成國際關注的突發公共衞生事件，2023年5月一度撤銷警報，上周重新發出警報，指猴痘疫情在非洲大陸持續蔓延，呼籲非洲各國採取行動避免疫情散播。

越南南部去年至今8患者死 另外，越南胡志明市衞生局上周六公布一份研究報告顯示，由2023年至2024年迄今，該國南部各省市共錄199例猴痘病例，其中有8例死亡病例，胡志明市疫情最為嚴峻，佔156宗，其中6宗為死亡病例。以今年來看，胡志明市已有49宗猴痘病例，未有死亡病例。胡志明市衞生局指出，胡志明市的猴痘病例患者皆為男性，平均年齡32歲，最年輕者為18歲，年紀最大為53歲。報告還指，染疫患者主要為30歲至36歲、佔46%，84%的患者承認曾有同性性行為。本報綜合報道