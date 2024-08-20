美民主黨大會開幕 場外料4萬人示威反戰

【本報綜合報道】美國民主黨全國代表大會於當地周一在芝加哥開幕、周四閉幕，已獲總統候選人提名的副總統賀錦麗和副手、明尼蘇達州州長沃爾茲將在大會接受提名，正式成為民主黨總統候選人及副總統候選人，出戰11月的總統選舉，對壘共和黨總統候選人、前總統特朗普及其副手萬斯。

賀錦麗將接受總統大選提名 民主黨全國代表大會為期4天，將有逾5,000名來自各州的黨代表和候補代表出席，每天均有安排重量級黨內人士演說，首天打頭陣的包括已退選的總統拜登、第一夫人吉爾、前國務卿希拉妮；今天的第二天大會則有前總統奧巴馬、前第一夫人米歇爾；沃爾茲將於明天接受副總統候選人提名，並發表演說，前眾議院議長佩洛西、前總統克林頓亦會演講。賀錦麗壓軸於周四接受總統候選人提名，並發表講話。

拜登上月底不敵黨內逼宮宣布退選後，改為全力支持賀錦麗接替出選，她在短時間內便取得足夠的黨代表支持。民主黨早前舉行網上投票，並於本月2日宣布接近全部黨代表均支持提名賀錦麗為總統候選人，鎖定候選人提名。她於本月6日宣布，選擇60歲的沃爾茲為競選拍檔。另外，大會在以巴戰事陰霾下舉行，開幕當日料有逾4萬人在芝加哥的會場外示威反戰，抗議拜登政府的以巴立場，料示威活動持續至大會周四結束。

共和黨指拜登犯罪可被彈劾 眾議院共和黨人昨日發表報告，指控拜登濫權、欺騙美國為家族牟利，犯下可被彈劾的罪行。暫未知眾議院議長約翰遜會否在11月大選前安排彈劾拜登的投票。