冒犯君主案開審 他信穿黃衣應訊

他信早年流亡海外時，在首爾受訪質疑泰國君主制是否合理，又聲稱泰國樞密院議員於2014年支持政變推翻他的妹妹、時任總理英祿。泰國檢方指言論觸犯《刑法》第112條、即冒犯君主罪，以及《電腦犯罪法》，並於今年5月決定落案起訴他冒犯君主罪。一旦冒犯君主罪罪成，最高可判囚15年。他信6月時否認罪名，獲准以50萬泰銖（約1.06萬港元）保釋，被禁止離開泰國，他近日向法院申請允許前往阿聯酋杜拜接受治療，但遭拒絕。

曼谷刑事法院昨天早上開庭檢視檢方提交的案件證據，他信身穿鮮黃色襯衫配西裝外套抵達法院，他向記者表示沒有任何顧慮，準備好打官司。當被記者問到他的黃衫是否有特殊含義時，他簡單地回答「這是顯而易見的」。在泰國，黃色是王室的象徵顏色，過往反他信示威者亦身穿黃衣組成「黃衫軍」參加政變。