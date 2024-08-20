為期10日 美韓展年度演習 模擬朝核武來襲

首次緊急後勤應變 士兵參與疏散訓練 南韓和美國為期10天的年度聯合演習「乙支自由護盾」昨日正式展開，演習將專注於提高美韓兩軍對北韓大規模殺傷力武器的應對能力，並動員海陸空、網絡和太空戰鬥力等執行多領域作戰任務，進一步加強美韓同盟的防禦能力和戒備態勢。聯演期間，南韓政府將首次模擬北韓發起核武挑釁，進行緊急後勤演習。

旅級野外演訓場次大增 乙支自由護盾將有超過1.9萬名官兵參加，規模與往年相似，但野外機動演習合共48場，較去年增加10場，尤其是旅級訓練從4場增加到17場。南韓聯合參謀本部指，乙支自由護盾聯演期間，韓方將模擬北韓核攻擊情景進行緊急後勤演習，代號「乙支演習」，韓軍將參與居民疏散訓練等。

聯參議長金明秀曾指，北韓以乙支自由護盾為藉口發起挑釁的可能性較大，已指示南韓軍方基於「立即、強而有力、反制到底」的原則來應對北韓挑釁。南韓總統尹錫悅昨日在總統室危機管理中心主持召開乙支國家安全保障會議時指出，只有靠強大的力量才能堅定守護國家的自由與繁榮。

尹錫悅提及，近期北韓意圖升級核導力量，對韓空飄垃圾氣球等不斷威脅韓方安全。韓方應通過此次聯演，具備可應對北韓任何挑釁的戒備態勢和力量。

尹錫悅指朝圖升核導力量 韓美兩國通過穩固的聯合防衞態勢和強有力的對朝遏制力，守護韓半島的和平，希望通過此次演習，在各方面檢查防衞態勢，凸顯韓美同盟的強大面貌。尹錫悅指示所有政府部門如同實戰一般投入演習。本報綜合報道