烏越境反攻礙磋商 俄：無談判可能

報道指，俄烏原本計劃通過卡塔爾調解官員非直接談判，達成停止襲擊雙方能源和電力設施的協議，具有里程碑意義，更反映兩國意願轉變，至少願意接受有限度停火。但烏軍本月6日越境突襲俄羅斯後，俄方代表團形容事態升級，於是押後與卡塔爾調解官員會談。卡塔爾官員也指未收到烏方預警會反攻俄羅斯，有知情外交官稱俄方未取消會談，只要求給予更多時間。烏方則仍想派代表團前往多哈，惟卡塔爾認為單方面對話無好處而拒絕。

烏克蘭總統辦公室聲明指，多哈會談基於中東局勢押後至周四以視像會議形式舉行，烏方之後將與夥伴討論會議內容。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周日談及會議被破壞時說，無人破壞任何東西，因為無任何東西可以被破壞，俄羅斯和基輔政權之間未就民用關鍵基建安全進行直接或間接談判。她又引述俄羅斯總統普京日前指，在烏軍越境襲擊俄羅斯後已沒甚麼可談。