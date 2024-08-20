烏謀在俄建緩衝區 再炸庫州橋樑阻補給

同樣橫跨塞姆河 空襲航拍片曝光 烏克蘭反攻俄羅斯南部庫爾斯克州的行動將滿兩周，烏軍周日表示，已炸斷俄羅斯西南部庫爾斯克州第2條重要橋樑，試圖打亂俄軍補給線。烏克蘭總統澤連斯基同日首次交代烏軍越境揮軍庫爾斯克州行動目的，表明是要在俄羅斯領土建立緩衝區。

烏克蘭空軍司令奧列修克周日透過即時通訊軟件宣布：「又少了一座橋樑。」隨文上傳位在俄羅斯茲瓦諾葉鎮（Zvannoye）附近這座橋樑遭到鎖定炸斷的航拍影片。他表示，空軍飛機持續以精準空襲，讓敵人失去後勤能力。該條橋樑跟烏軍早前炸毀的橋同樣橫跨塞姆河。

俄稱力保防線 局勢已受控 與此同時，俄羅斯聲稱拿下距烏克蘭掌控的後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）數公里外的另一村莊。俄羅斯武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫表示，大量烏克蘭軍方人員在庫爾斯克被消滅，當地局勢已受到控制。他接受訪問時又表示，烏軍一直試圖突破俄軍在庫爾斯克的防線，但未能成功。

澤連斯基：須毀俄戰爭潛力 澤連斯基周日晚上演說時提到，烏軍在頓涅茨克州托列茨克附近摧毀俄軍裝備，取得了良好且急須的成果。僅僅一天內，俄軍已在托列茨克和波克羅夫斯克附近發動數十次攻擊，澤連斯基感謝烏軍盡一切努力捍衞陣地，當下整體防禦行動中首要任務是盡可能摧毀俄羅斯的戰爭潛力，尤其是在侵略者領土上建立緩衝區，即烏軍在庫爾斯克州的行動。

澤連斯基補充，他已聽取武裝部隊總司令西爾斯基報告烏東局勢、庫爾斯克州行動、俘虜俄羅斯戰俘、人員配置，以及武器炮彈儲備的情況。澤連斯基呼籲夥伴需要加速交付武器，強調戰爭沒有假期，烏方需要他們作出決定，為已公布的軍援提供及時物流，而未來數周對與歐洲、美國和全球南方夥伴的外交努力至關重要，烏方經已並將繼續擴大支持公正結束戰爭的圈子。截至周日，烏軍本月6日越境作戰以來，已控制庫爾斯克州逾80個定居點，合共超過1,150平方公里土地。本報綜合報道

澤連斯基