河南監獄招公僕 擬聘18歲畢業生
【本報綜合報道】河南省監獄系統2024年公務員招考公示近日顯示，當地計劃錄取兩名20歲以下考生，引起民眾關注。經審核，河南省監獄管理局上周五公布，其中一人不符合錄用資格，將進一步調查另一人是否合適。
兩名獲取錄畢業生分別是18歲、畢業於鄭州大學計算機科學與技術專業的韓××，以及19歲、畢業於鄭州升達經貿管理學院法學專業的王××。河南省監獄管理局提及，根據《河南省2024年度統一考試錄用公務員公告》要求及相關規定，經筆試、體能測評、面試、體檢、考察等程序，該局6月21日計劃錄用11人，當中包括韓××及王××。按照要求，上述兩人取得畢業證及學位證後，就讀院校亦轉遞學生檔案，局方7月29日再審核其相關材料及錄用資格條件。
在審核韓××過程中，局方發現其出生年月存疑，直至上周二作出不予錄用決定。至於審核王××過程中，局方未發現任何影響錄用情形，不過針對網民反映年齡問題，將作進一步調查，如發現有影響錄用情況將取消錄用資格。
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