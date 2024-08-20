河南監獄招公僕 擬聘18歲畢業生

兩名獲取錄畢業生分別是18歲、畢業於鄭州大學計算機科學與技術專業的韓××，以及19歲、畢業於鄭州升達經貿管理學院法學專業的王××。河南省監獄管理局提及，根據《河南省2024年度統一考試錄用公務員公告》要求及相關規定，經筆試、體能測評、面試、體檢、考察等程序，該局6月21日計劃錄用11人，當中包括韓××及王××。按照要求，上述兩人取得畢業證及學位證後，就讀院校亦轉遞學生檔案，局方7月29日再審核其相關材料及錄用資格條件。