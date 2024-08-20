3武術教練打死學童入獄 檢方提抗訴

【本報綜合報道】山東省青島崇德聚英武術運動俱樂部3名武術教練去年6月毆斃一名年幼男童後，其中兩人在一審被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，餘下一人被判監禁3年，緩刑5年。內媒上周六報道，檢方近日提出抗訴，理由是一審判決量刑畸輕。

稱一審判決量刑畸輕 案情指，被告張賢斌2023年6月18日正在俱樂部教學，時年8歲兒童翟×琦當時訓練動作不規範，結果遭到同案另外兩名被告李海丁、張嘉豪毆打及綑綁，之後出現意識不清昏厥情況，獲送院搶救，最終無效身亡。

在本年6月一審，張賢斌、李海丁及張嘉豪均被裁定故意傷害罪罪成，其中張嘉豪屬幫助教學，犯案時間短，加上擊打程度明顯弱於同案被告人等原因，故判處較輕罰則。張賢斌及李海丁當庭表示不服並提出上訴，張嘉豪稱不會上訴。

縱使一眾被告在一審罪成，青島市檢察院同月21日提交《刑事抗訴書》，理由是，一審判決未充分體現對未成年人特殊保護、優先保護原則。此外，張賢斌是武術俱樂部實際負責人，並授意李海丁毆打死者等，罪責明顯重於李海丁，不過兩人同樣被判無期徒刑，屬於罪責刑不適當。