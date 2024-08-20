青年受騙借錢隆胸 家屬向醫院索賠

【本報綜合報道】湖北武漢一名患有抑鬱症和智力障礙的青年早前遭醫美機構誘導分期貸款，接受隆胸手術。醫院方面表示，他們替青年隆的不是「胸」，而是「胸肌」，目的是增添男子氣概。青年的家人事後向媒體求助，有律師指出像該青年的情況可提起訴訟，要求退款並就相應損失索賠。

兩年需還款4萬 該青年上月28日找工作時遇人不淑，遭一名醫美女醫生建議做直播，聲稱可賺快錢。該醫生又稱，很多主播都到醫院接受整形手術。當青年表示自己目前沒錢做整形手術，該醫生便告知他可貸款並分期償還。更離譜的是，她竟誘導青年接受隆胸手術，青年後來相信了其提議，貸款3萬元（人民幣‧下同，約3.3萬港元），連同7,000元（約7,700港元）利息，兩年需還款3.7萬元（約4.07萬港元）。

家人後來發現青年做完手術，感到既震驚又心痛。青年的母親盧女士稱，兒子被隆胸至B級罩杯，胸口下面有兩條長長的傷疤。後來家人與醫院反覆協調，決定替青年取出手術植入的假體。盧女士透露，兒子今年19歲，智力卻僅5歲。有律師指出，該青年是無民事行為人或者限制民事行為能力的人，這種手術應在監護人同意下進行。在媒體介入下，醫院同意取消青年的貸款，但盧女士亦要求院方額外賠償兩萬元（約2.2萬港元），當地衞健局已受理本案，兩個月內將給她書面回覆。