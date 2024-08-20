大連父女遇內澇 捲大巴底同喪命

廣東迎暴雨 啟動防汛4級響應 中央氣象台昨晨發布暴雨黃色預警，其中廣東昨日至明日將有一次暴雨到大暴雨、局部特大暴雨降水過程，局部地區雨勢猛烈、致災風險高，周日舉行全省強降雨防禦工作視像會議，國家防總決定於昨日針對遼寧、廣東省啟動防汛4級應急響應。遼寧大連周日至昨日亦遭遇雷雨天氣，多個街路積水內澇，一對父女疑坐電動單車被水沖進一輛大巴車底，其後證實死亡。

據預測，14個省市區昨日至今日有大到暴雨，其中廣東東部沿海、福建東南部沿海、江蘇東北部、山東東南部、河北東北部、遼寧西南部等地局部有100至180毫米大暴雨，或有雷暴大風等強對流天氣。廣東全省強降雨防禦工作視像會議進一步研判天氣形勢，強調要及時發布監測預警訊息，24小時跟蹤研判雨情水情工情和浪潮影響，嚴格落實臨災預警「叫應」機制，同時提前做好人員疏散避險，強化搶險救援應急處置等。

中央撥1.26億供5省區救災 針對本月以來內蒙古中東部、東北、西北地區東部遭遇的暴雨洪澇災害，財政部、應急管理部上周五預撥1.15億元人民幣（約1.26億港元）中央自然災害救災資金，支持內蒙古、黑龍江、陝西、甘肅、寧夏5省區開展應急搶險救災工作，重點用於搜救疏散災民、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治等。財政部要求有關省區財政廳抓緊將資金撥付災區，切實加強救災資金監管，杜絕資金滯留、擠佔、挪用等違規行為。

全國超警河流 較往年偏多 另一方面，水利部副部長王寶恩昨日表示，「七下八上」的防汛關鍵期上周四已結束，目前全國仍處於主汛期，防汛形勢依然複雜嚴峻，烏蘇里江超保洪水正在演進，局部地區強降雨引發的次生災害風險仍然存在，今後出現的颱風或繼續影響當地。統計顯示，上月以來暴雨洪水南北齊發、降雨總量大、暴雨強度大，洪水量級大、超出警戒水位河流多，全國超警河流較常年同期偏多120%，30條河流發生超歷史實測紀錄洪水。而在此期間，長江、黃河、淮河、珠江等流域1,182座水庫投入調度運用，有效減輕下游防洪壓力。本報綜合報道