多地辦傳染病演練 官方稱防大流行

助強化應急隊伍建設

國家疾控局稱，傳染病一直是公共衞生安全和經濟社會穩定的重大威脅，特別是隨着氣候、人口等因素變化，禽流感、登革熱、猴痘等新發突發傳染病屢見不鮮，需提前做好日常準備，不斷加強疫情監測預警和應急處置能力建設，盡力減少疫情對社會的影響。當局要求各省份針對當地面臨的傳染病疫情主要風險，組織開展形式多樣的應急演練；同時以防範和應對大流行為目標，重點開展以聚集性不明原因肺炎為情景的應急演練，確保演練的實戰化和實效性。