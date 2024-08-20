多地辦傳染病演練 官方稱防大流行
【本報綜合報道】內媒早前報道，多地早前組織開展不明原因肺炎聚集性疫情應急演練，引起關注。國家疾控局上周六在官網發布消息，截至本月，很多省份針對鼠疫、登革熱等突發急性傳染病和不明原因疾病開展了各層級演練。
助強化應急隊伍建設
國家疾控局稱，傳染病一直是公共衞生安全和經濟社會穩定的重大威脅，特別是隨着氣候、人口等因素變化，禽流感、登革熱、猴痘等新發突發傳染病屢見不鮮，需提前做好日常準備，不斷加強疫情監測預警和應急處置能力建設，盡力減少疫情對社會的影響。當局要求各省份針對當地面臨的傳染病疫情主要風險，組織開展形式多樣的應急演練；同時以防範和應對大流行為目標，重點開展以聚集性不明原因肺炎為情景的應急演練，確保演練的實戰化和實效性。
今年4月召開的全國傳染病疫情應急處置工作會議上，特別強調要以加強重大疫情應急處置能力建設為中心，透過傳染病應急演練，強化傳染病應急隊伍建設。有關應急演練安排既有桌面演練，也有操練和實戰演練；有檢驗性演練，也有研究性演練。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：