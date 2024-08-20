涉出軌洩床照 台交通部長火速請辭

【本報綜合報道】台灣有網民昨日在網上爆料，稱上任未滿百日的已婚交通部長李孟諺已出軌10年，升官後對癡情「小三」始亂終棄，不排除女方因此懷恨在心，才導致這段地下情甚至二人床照流出。李孟諺同日火速就事件道歉，表示已口頭請辭。

榮升要職後冷落情婦 爆料者表示，李孟諺與家住新北永和的張姓情婦相戀10年之久，據指二人早在男方執掌台南水利局時已在一起，女方一直不圖名分和錢財，為男方而獨身，不離不棄，陪伴他在政壇沉浮。爆料者又稱，李孟諺之前也算是對張女付出真情，常帶她進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但榮升要職後開始冷落對方，誓言逐漸破功。張女心生苦楚，找到共同友人想要傾訴，全力挽回對方，卻常常被惡言中傷「當初都怪你勾引他」。

李孟諺回應稱，個人過去行為造成妻子與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。他當日下午向賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，希望勿因其過往個人行為而影響社會大眾對交通部同事及行政團隊的信心。