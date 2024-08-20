足協前副主席囚11年

內地體壇續打貪 揭受賄逾千萬 中國足球協會前副主席李毓毅受賄案，昨日由湖北省荊州市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑11年，並處罰金100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元），追繳其受賄所得財物，上繳國庫。

李毓毅於1954年10月出生，是浙江上虞人，在武漢體育學院體育人文社會學專業畢業，具在職研究生學歷，為教育學碩士和高級經濟師。他長期在上海工作，至2015年12月任中國足協副主席，直到2019年5月，之後任國務院足球改革發展部際聯席會議辦公室常務副主任、中超聯賽有限責任公司董事長。

荊州市人民檢察院指控，李毓毅2004年至2021年先後利用擔任上海市金山區委副書記、區長、中國足球協會副主席、中超聯賽有限責任公司董事長等職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在足球俱樂部聯賽保級、承攬工程項目等事項上提供幫助，非法收受他人錢款共計折合約1,200萬元（約1,438萬港元）。他今年3月在庭審中，表示認罪悔罪。

武漢足協前高層亦囚11年 除了李毓毅外，湖北省武漢市足球運動管理中心前主任、武漢市足球協會前常務副會長、秘書長付翔貪污、受賄、行賄、單位行賄一案，昨日由該省嘉魚縣人民法院一審公開宣判，判處有期徒刑11年，並處罰金140萬元（約154萬港元）。

法院昨日以貪污罪判處付翔有期徒刑2年，並處罰金20萬元（約22萬港元）；以受賄罪判處有期徒刑8年，並處罰金90萬元（約99萬港元）；以行賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金20萬元（約22萬港元）；以單位行賄罪判處有期徒刑兩年，並處罰金10萬元（約11萬港元），最終決定執行上述刑期和罰金。當局追繳其貪污所得，退還被害單位，並追繳其受賄所得財物，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

付翔2019年8月擔任中國足協第十一屆執委會成員，同年11月任中國足協第十一屆執委會青少年委員會主任，亦曾任武漢市足球協會常務副會長兼秘書長。其貪腐案於今年3月28日，在嘉魚縣人民法院公開開庭審理。本報綜合報道