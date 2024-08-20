江啟臣率跨黨立委訪美 指台要在國際中扮演關鍵角色
【本報綜合報道】近日率領跨黨派立委訪美的台灣立法院副院長江啟臣周日表示，中國大陸與美國競爭態勢將長期存在，台灣未來在國際社會中要積極扮演4大關鍵角色，分別是區域秩序與民主價值的捍衞者、兩岸和平與安定的推進者、科技創新的領航者、全球人道主義的貢獻者。
稱台戰略地位日益重要
江啟臣應邀出席在德州休斯敦舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第46屆年會，並分享對印太局勢、台灣應對和角色的看法。他指出，隨着全球對印太區域的關注日漸增加，尤其在軍事、外交與經濟等領域，台灣的戰略地位日益重要，應從中找到自己的戰略定位，確保自身安全與繁榮，並保持經濟與科技領先地位，還要不斷加強自身韌性。
江啟臣表示，陸美競爭將影響全球局勢，台灣在捍衞價值時也必須與更多民主夥伴國家推動實質合作。他又指，尤其台灣在各領域深厚的軟實力不僅具阻嚇力，也是拓展實質外交的工具，藉此拓展新的國際夥伴關係，進而能在全球變局中保持競爭力與影響力。他認為，推動「國會外交」不只捍衞台灣民主價值，更希望推動國際間實質合作，如此的夥伴關係才真實和有價值。
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