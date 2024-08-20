與那國島將成日本軍事重地 居民不安

斥軍演造成滋擾

與那國島是日本最西端的島嶼，距離台灣僅約111公里，人口約1,700人，由於台灣衝突風險升高，日本自衞隊於2016年部署當地，並和美軍不斷在當地展開聯合演習。有民眾擔憂戰爭發生後，日本政府可能不會顧及當地民眾生命，考慮到沖繩及先島群島的地理位置特殊性，雖然知道需要承擔一定防禦責任，但他們也是日本國民，也需要受到保護。