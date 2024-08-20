與那國島將成日本軍事重地 居民不安
【本報綜合報道】為防止台海爆發衝突波及日本，日本自衞隊正將沖繩縣與那國島打造成重要軍事防禦陣地。日媒周一報道，與那國島目前整個島內散發着不安的氛圍，許多居民批評軍事演習擾民，擔憂戰爭來臨時會受到首當其衝影響。
斥軍演造成滋擾
與那國島是日本最西端的島嶼，距離台灣僅約111公里，人口約1,700人，由於台灣衝突風險升高，日本自衞隊於2016年部署當地，並和美軍不斷在當地展開聯合演習。有民眾擔憂戰爭發生後，日本政府可能不會顧及當地民眾生命，考慮到沖繩及先島群島的地理位置特殊性，雖然知道需要承擔一定防禦責任，但他們也是日本國民，也需要受到保護。
除與那國島外，沖繩其他地區亦有不滿聲音。日本沖繩市民會館上周日召開意見交流會，反對日美強化軍備。石垣島和平自然守護市民聯絡會事務局長藤井幸子表示，雖然戰爭發生後，日本政府會施行疏散方案，讓居民到福岡或山口避難，但屆時福岡或山口仍然有可能成為戰場，不可能所有人都能夠成功疏散，慘劇是不可避免。
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