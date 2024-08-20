德軍2艦或下月穿台海 將成22年來首次
【本報綜合報道】德國早前派出兩艘軍艦前赴印太地區，加強區域軍事部署。英媒昨日引述德國海軍將領指，兩艦正等待柏林指示，可能在下月穿越台灣海峽。一旦成事，將是22年來首度有德國軍艦穿越台海。
德國護衞艦巴登-符騰堡號（Baden-Wuerttemberg）與補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）今年5月前往印太地區巡航，料今日停靠日本東京，未來數日也將停靠南韓與菲律賓。海軍特遣部隊指揮官、少將舒爾茲（Axel Schulz）表示，柏林尚未決定兩艦是否會穿越台海，天氣是考慮因素之一。
指揮官預期中方會伴行
舒爾茲表示，在台海展示他們的旗幟，是要表明他們支持其夥伴和盟友、基於規則的秩序、和平解決領土衝突以及自由安全航行。如兩艦在他指揮下穿越台海，他並無採取任何特定安全措施的計劃，強調是正常的穿越行動。但他指出，穿越台海將引來中方密切監控，預期中國海軍、海警甚至海上民兵都會伴隨航行。
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