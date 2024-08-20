德軍2艦或下月穿台海 將成22年來首次

指揮官預期中方會伴行

舒爾茲表示，在台海展示他們的旗幟，是要表明他們支持其夥伴和盟友、基於規則的秩序、和平解決領土衝突以及自由安全航行。如兩艦在他指揮下穿越台海，他並無採取任何特定安全措施的計劃，強調是正常的穿越行動。但他指出，穿越台海將引來中方密切監控，預期中國海軍、海警甚至海上民兵都會伴隨航行。