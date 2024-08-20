針對華海洋擴張 意航母月內首靠岸日本

【本報綜合報道】意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）向日本傳媒透露，海軍航母卡武爾號（ITS Cavour）將於本月下旬首次在日本靠港，並與海上自衞隊舉行聯合訓練。他表示，此舉為了在中國加強擴大海洋動向的印太地區，確保區內航行自由。

意防長同一時期到訪 日媒周日刊出訪問內容，克羅塞托稱為了確保印太地區的航行自由，意大利將作出貢獻，卡武爾號靠泊位於神奈川縣的日本海上自衞隊橫須賀基地計劃，便是其中一環。克羅塞托也將於同一時期訪日，由於日本、意大利和英國正推動共同研發新一代戰機，期間他將與日方協商，深化國防合作。

克羅塞托強調，印太地區在經濟、政治上的重要度增加，為了貿易、能源的調度等，確保自由開放的安全航道不可或缺。意媒指出，這是意大利首度派遣航母打擊群到印太區域，將向印太盟友發出強烈政治信號，印太盟友一直期待歐洲國家能在當地展現更大軍事存在，共同對抗中國與日俱增的擴張企圖。