南沙群島再生事端 中菲海警撞船

京斥嚴重侵犯主權 菲發照片證捱撼受損 中國與菲律賓在南海爭議持續，中方昨日凌晨指摘，菲律賓兩艘海警船當天未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁和仁愛礁鄰近海域，其中一艘船更與中國海警艇發生擦碰，要求菲方立即停止侵權挑釁。菲律賓海岸防衞隊反駁，中國海警艇非法和侵略性機動導致菲海警船損毀，並敦促各方保持克制，遵守《聯合國海洋法公約》和其他相關國際法，防止事態進一步升級，確保該地區作業所有船隻安全。中國海警局昨午再發聲明，強調中方現場操作專業規範、合理合法。

中國海警局昨日表示，依法對闖入有關海域的菲方船隻採取管控措施，菲4410號船當日凌晨3時24分無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦撞，責任完全在菲方。中方警告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。中國海警局強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲船赴仙賓礁受阻 再闖仁愛礁 菲4410號海警船同日早上6時許在非法衝闖仙賓礁鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次非法衝闖仁愛礁附近海域，中國海警對菲肇事船隻依法依規全程跟監、有效管控，中方現場操作專業規範、合理合法。中國海警局批評菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法坐灘船隻生活物資補給臨時性安排，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定，再次敦促菲方立即停止侵權挑釁。中國官媒同日報道，菲海警船非法闖入仙賓礁期間，中方艦艇監測到菲4411號海警船於艦艏起飛無人機，對中方進行間諜偵照。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）隨即在社交網發布多幅菲方海警船受損的照片，顯示兩艘船船身均被撞出大洞。菲律賓西菲律賓海國家特遣部隊發表聲明指，菲律賓舷號4410的海警船巴加凱號（BRP Bagacay）、舷號4411的海警船恩加諾角號（BRP Cape Engano）周一上午前往南沙群島主權爭議島礁費信島和馬歡島途中，遭遇中國海警船非法和侵略性機動並導致碰撞，對兩艘菲海警船造成結構性損壞。

聲明補充，恩加諾角號凌晨3時24分在仙賓礁東南方向約23海里處航行時，受到中國海警艇3104號猛烈撞擊。巴加凱號凌晨3時40分在仙賓礁東南方向約21.3海里處，遭中國海警艇21551號往左舷和右舷兩次撞擊，造成輕微結構性損壞。兩艘菲海警船繼續執行向駐紮費信島和馬歡島人員運送補給品的任務，菲方強調會堅定履行職責，確保其海域安全，應對國家利益面臨的任何威脅。

圖向滯留潟湖海警船實施補給 在北京，中國外交部發言人毛寧昨日回應時，強調菲方海警船不顧勸阻和警告，以危險方式故意衝撞現場執法的中國海警艇，造成雙方船隻發生碰撞的責任完全在菲方。毛寧又指，菲方派海警船侵闖仙賓礁海域，企圖向在仙賓礁潟湖滯留的菲律賓海警船實施補給，謀求實現長期存在，此舉嚴重侵犯中國主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》的規定，嚴重危害南海和平穩定。中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益。本報綜合報道