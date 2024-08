奇兵招牌牛仔帽 影迷$490萬奪寶

已故替身個人珍藏 獨家照片從未發放

美國荷里活1984年電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)中,男星夏里遜福(Harrison Ford)飾演主角Indiana Jones戴過的招牌啡色牛仔帽,在昨天結束的拍賣會上以63萬美元(約491萬港元)高價成交。專門出售電影及電視劇道具拍賣行Propstore稱,對能夠讓一眾影迷與他們珍愛的作品連繫一起而感到自豪。