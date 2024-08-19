倫敦薩默塞特宮火劫

藏名家梵高莫奈畫作 幸無受損 英國倫敦市中心歷史文化景點薩默塞特宮屋頂上周六早上發生大火，約125名消防員趕赴現場滅火，火勢於傍晚得到控制，所幸荷蘭已故著名畫家梵高、法國已故畫家馬奈、莫奈與塞尚等大師畫作的藝術藏品安然無恙。

倫敦消防局表示，傳出火警後，出動25輛消防車至現場部署救災；警方則指沒有人員傷亡通報。倫敦消防局官員表示，消防員致力撲滅最後幾處火勢，且會在現場待到周日，起火原因正在調查中。從社交媒體上發布的影片畫面可見，建築物頂部冒出煙霧。

美術館重新開放 官員還指，火災發生於薩默塞特宮頂樓空間，建築物屋齡及設計對消防員進行滅火構成挑戰。起火地點是在薩默塞特宮西翼，是辦公室區域，收藏梵高耳朵包着繃帶的自畫像等無價畫作的科陶德美術館（Courtauld Gallery）則是位於北廂，周日可重新開放參觀。

薩默塞特宮坐落在泰晤士河（Thames River）河畔，這處景點的歷史可追溯至1547年。建築物過去曾是英國女王伊利沙伯一世1558年加冕前的住所，現在被當作藝術、文化和娛樂中心。本報綜合報道