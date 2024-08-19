星總理首場國慶演說 談及經濟

【本報綜合報道】新加坡總理黃循財於昨日傍晚在工藝教育學院總部，發表上任之後首場國慶群眾大會演說，就經濟與就業、家庭、住屋及教育等重點議題，說明政府未來計劃。他承諾政府會繼續在必要時幫助國民應付生活費壓力，亦會簡化監管規則，藉此減輕商家成本。

黃循財料下階段發展更艱難 黃循財首先以馬來語發言，之後轉用普通話及英語發言。在經濟議題上，他強調有辦法控制通脹，政府會繼續在必要時候提供更多幫助，減輕國民負擔，亦會盡力幫助企業重組及轉型，以便掌握新商機。他預料下一階段經濟發展更加艱難，政府將通過大力推動研究與開發、積極支持本地企業發展、吸引跨國企業投資等策略，確保國家在全球環境中保持競爭力。

談及與家庭有關議題時，黃循財稱由明年4月1日起，只要迎來新加坡籍新生兒父親，將享有長達4周法定陪產假。此外，當地2025年至2026年分兩階段讓在職父母共享有薪產假逐步增至10周，即代表新措施全面落實後，加上現有育嬰假，在職父母在新生兒出生頭一年內可申請育嬰假從20周增至30周。

針對住屋問題，黃循財指政府目標包括提前興建組屋，縮短購屋者等候時間，未來更多預購單位等候時間將少於3年。另外，從明年中起，單身子女若想住近父母，在申購預購組屋時可獲優先權。至於教育方面，他稱政府將通過降低政府資助學前教育中心收費，讓全日制託兒所收費及小學開銷相近。

黃循財