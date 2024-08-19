美日韓首腦會談周年 重申合作護印太

【本報綜合報道】美國、日本和南韓領導人昨日在大衞營首腦會談舉行一周年之際發表聯合聲明，重申保持緊密溝通和合作，決心維護印太地區和平與穩定，並再次強調合作意願，誓言將加強廣泛領域的聯繫。

聯合聲明評價過去一年來美日韓的合作成果，稱在具歷史意義的首腦會談之後的一年，三國合作取得巨大進展，特此紀念；又指三國首腦會談的精神讓他們繼續昂揚振奮，在大衞營建立的原則成為他們空前合作的路線圖。聲明強調，三國堅定維護印太地區的和平與穩定，堅持攜手實現共同願景，已做好準備應對世界上最巨大的挑戰；堅信為應對當前挑戰，三國合作不可或缺，並將為走向繁榮未來而奠定基礎。