賀錦麗特朗普同一關鍵州拉票

【本報綜合報道】美國民主黨今日至周四將舉行全國代表大會，消息人士透露民主黨總統候選人、副總統賀錦麗可能與總統拜登一起登台。賀錦麗與其共和黨對手特朗普，本周末都到關鍵搖擺州份賓夕凡尼亞州拉票。特朗普另邀請一名前民主黨人到佛羅里達州海湖莊園，為下月與賀錦麗的首場電視辯論擔當軍師。

特朗普上周六到賓夕凡尼亞州東北部威爾克斯-巴里舉行集會，批評賀錦麗的經濟政策，重申她比拜登更易擊敗，又人身攻擊宣稱自己較賀錦麗長得好看，嘲笑對方笑聲像瘋子。有民調顯示，二人目前在賓夕凡尼亞州的支持度相近，互有領先。賀錦麗周日將在該州西部與競選拍檔沃爾茲開展巴士巡遊，隨後她在黨代會大部分時間都留在芝加哥，周二赴密爾沃基參加競選活動後再回芝加哥，聽丈夫任德龍在大會講話。

特朗普邀前民主黨人任辯論軍師 拜登今晚將在黨代會的黃金時段發表講話，為賀錦麗背書。報道引述兩名熟悉內部討論的消息人士指，競選團隊一直在討論讓二人同台，也有消息稱賀錦麗將在拜登發表演講之前登台。另有美媒報道，特朗普最近邀請43歲前夏威夷民主黨女眾議員加伯德（Tulsi Gabbard），到海湖莊園舉行一次戰略會議，為與賀錦麗的辯論作準備。加巴德2020年爭取過代表民主黨出選，與賀錦麗在初選時曾同台辯論。