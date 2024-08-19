泰王正式准任新總理 佩通坦：冀增與華合作

獲特赦他信出席 見證女兒就職 泰國國會下議院代表昨向前總理他信的幼女兼為泰黨黨魁佩通坦宣讀泰王諭令，泰王佛齊拉隆功正式批准她出任泰國新一任總理。預計佩通坦未來數周籌組並公布內閣名單。她在就任後的記者會上表示，中泰兩國長期以來保持深厚友好關係，每當她有機會與中國領導人會晤時，總是能受到禮遇，期待泰國能與中國有更多合作。

佩通坦接受任命後表示，將盡最大努力承擔職責，聽取所有意見，共同推動國家穩定前進，讓泰國成為機遇之國。她呼籲所有泰國人共同努力，幫助振興該國低迷的經濟，該國經濟一直難以從新冠疫情中恢復過來。作為政府首腦，她強調將懷着開放的心態與議會合作，接受所有幫助國家發展的想法。前一天獲特赦的他信亦有到場，見證女兒就職。

料官員謹慎審查內閣 佩通坦此前在社交平台發文指，感謝下議院託付她擔任總理一職，形容這是泰國公民的最高榮譽。現在總理已經就任，新政府的組建工作將相應推進。佩通坦表示，將盡快組建政府，執政聯盟已準備好努力推動泰國向前發展，造福所有民眾。但泰媒預料，官員在審查其內閣成員時，可能會謹慎行事。

為泰黨消息人士較早前表示，該黨已準備好佩通坦獲得正式任命，於昨日上午9時舉行儀式。下議院議長萬諾已簽署信件，要求該院將佩通坦的名字提交給王室內務局。

泰黨秘書長索拉翁表示，佩通坦的任命得到王室認可後，他們才能進一步討論內閣人事變動，又稱希望她上任後不再出現過去的政治衝突。

另外，泰國王室上周六公布泰王佛齊拉隆功生日特赦名單，包括今年2月獲假釋出獄、佩通坦的父親他信，其原定本月31日屆滿的刑期於昨日結束。當地一間媒體已在宣傳一場在周四舉行的研討會，他信將作為主講人說明他對泰國的願景。然而，有當地評論員在社交平台發文，建議他信將講台讓給佩通坦，因為公眾對總理的願景感到好奇。

他信法律問題未完結 泰媒指出，他信面對的法律問題還沒完全結束，他仍因2015年接受南韓傳媒採訪時的發言而面臨冒犯君主罪的指控，目前正在保釋中，審判日期未定。他近日向法院申請允許前往阿聯酋杜拜接受治療，但遭拒絕。本報綜合報道