哈馬斯稱領袖遇刺前研訪華

哈尼亞

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞上月底在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，哈馬斯駐伊朗代表卡杜米（Khaled Qaddoumi）受訪時透露，哈尼亞去世前曾收到中方的訪問邀請，又稱期待中國發揮更多作用。

建交10個月 冀中方發揮作用 內媒昨日報道卡杜米的專訪內容，他提到哈尼亞生前已開始與中國建立良好關係，中國政府在過去10個月也開始與哈馬斯建立關係，哈馬斯在外交和其他層面曾派出不同代表團，與中方官員見面並開展其他活動，這也不是秘密。他透露，哈尼亞實際上收到了訪問北京的正式邀請，可能在他殉難前一至兩周。哈馬斯對此積極回應，並開始協調時間。

卡杜米形容這是一個共識，也是一項制度性決定，重新安排巴勒斯坦大家庭是哈馬斯領導層的首要任務之一，他們將繼續這樣做。

卡杜米表示，中國是國際和地區的主要參加者之一，哈馬斯已與中國進行雙邊接觸，希望中方發揮自己的作用，也理應在巴勒斯坦這樣重要的問題上，更加積極更多參與，無論在人道主義還是政治方面，緩解加薩的危機局勢，並在國際層面上施壓。他感謝中國人民的團結和活動，保證哈尼亞的上級和繼任者也會採取同樣的方式。