美以稱停火協議將定 哈馬斯否認斥如命令

卡塔爾談判結束 下一輪本周埃及舉行 新一輪在卡塔爾多哈舉行的加薩停火談判結束，下一輪談判據報周三至周四在埃及開羅舉行。美國總統拜登表示，加薩停火接近達成協議，惟巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯高官上周六反駁拜登的樂觀說法，潑冷水稱「談判有進展的說法是幻想」。

拜登上周五表示，經過多哈的會談後，加薩停火更接近達成協議。然而，哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）的聲明指：「聲稱我們更靠近達成協議是一種錯覺，我們面對的不是協議或真正的談判，而是美國的強制命令。」以色列總理內塔尼亞胡的辦公室指，以色列的談判人員對達成協議表示審慎樂觀，「希望美國和調解人對哈馬斯施加的巨大壓力，會促使後者不再反對美國的提議，從而有可能使談判取得突破」。

哈馬斯：以方拖延時間 不過，哈馬斯批評內塔尼亞胡是和談的主要阻礙，指他根本不想達成停火，談判只是拖延時間，以便繼續在加薩進行種族清洗。美國國務卿布林肯上周六啟程前往中東，推動加薩停火協議。這是哈馬斯去年10月突襲以色列以來，他開展的第9次中東之行，他將在特拉維夫與內塔尼亞胡及其他高級官員會晤。

在加薩地帶停火談判進展未明之際，以色列軍隊上周六繼續空襲行動，合共擊斃加薩和約旦河西岸至少20名巴勒斯坦民眾，並且造成黎巴嫩南部10名敍利亞人死亡。

以軍空襲 擊斃20巴人 以軍指行動針對恐怖分子基礎設施，強調會持續對當地激進好戰人士發動攻擊，同時再次下令加薩地帶中部多片地區大規模撤離。

加薩中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）的一間醫院上周六指，以色列國防軍空襲擊中一間民宅及附近倉庫，該處收容流離失所的巴勒斯坦民眾，導致至少18人喪命，他們全部來自同一個家庭。其中一名死者是批發商伊吉拉（Sami Jawad al-Ejlah），他和以軍協調將魚肉類食品運入加薩。其餘死者還包括他的兩名妻子、年齡介乎兩至22歲的11個子女、與另外4位親屬。

以軍同日宣布空襲約旦河西岸城鎮杰寧的汽車，宣稱成功擊斃回教激進組織哈馬斯兩名高級武裝分子，指控兩人上周在約旦河谷一條主要道路上開槍，殺死一名以色列男子並造成一人受傷。哈馬斯轄下軍事組織卡桑旅當時指，行動是為報復以色列早前空襲加薩一座收容避難巴人的學校，空襲造成至少90人死亡。卡桑旅上周六對兩名成員遇害表示哀悼。

另外，以軍上周六空襲黎巴嫩南部納巴泰省（Nabatiyeh），黎巴嫩衞生部證實10名死者中包括一名婦女和她的兩名子女，空襲另造成5人受傷，包括3名敍利亞人、一名蘇丹人和一名黎巴嫩人，其中兩名敍利亞人情況危殆需接受手術。以軍指行動針對武裝組織黎巴嫩真主黨的武器庫，並證實真主黨其後反擊，向以色列北部發射約55枚火箭彈，未造成傷亡。本報綜合報道

拜登 以軍在加薩展開軍事行動。 內塔尼亞胡 祖赫里