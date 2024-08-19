內地菜價持續上漲 歸因異常天氣現象

每公斤逾5元 近10年同期最高 內媒上周六報道，近期內地多地蔬菜價格持續上漲，在今年7月22日至28日的第30周，價格達到每公斤4.91元人民幣（約5.33港元），為近10年同期最高值。專家分析，菜價上漲與今年暑期的異常天氣等多方面因素共同作用有關。

部分蔬菜比肉貴 農業農村部重點監測的28種蔬菜，在今年6月16日至8月15日的內地批發價格數據顯示，價格從每公斤4.27元人民幣（約4.64港元）上升至每公斤6.01元人民幣（約6.53港元），漲幅40.7%。北京新發地農副產品批發市場數據顯示，韭菜、絲瓜、翠玉瓜和番茄等蔬菜的價格波動最大，而大葱的價格則呈現明顯的上漲趨勢。有民眾在網上表示，有些蔬菜比肉更貴，「這段時間，真的是吃菜還不如吃肉」。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤分析，菜價上漲主要原因是夏季溫度較高，不利於蔬菜生長而出現「夏淡」現象，導致市場供應相對不足。加上今年暑期降雨偏多導致蔬菜產量下降，以及個別品種蔬菜出現區域性、階段性滯銷現象，降低了菜農預期收益，挫傷一些菜農的積極性，個別地方出現提前拔秧、棄管、棄收的情況。

專家料下月回落 業內專家表示，蔬菜價格雖然短期仍將保持季節性上漲，但上漲空間有限，下月上旬後蔬菜價格將轉入季節性下行區間。根據國家氣候中心預測，下月除東北西部、內蒙古東部、華南、西南地區南部等地氣溫接近常年同期外，全國其他地區氣溫較常年同期偏高，蔬菜生產供應有保障。本報綜合報道