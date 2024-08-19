王廷科卸任中國人保黨委書記

【本報綜合報道】中國人民保險集團網站上周六發出消息，當日上午，受中央組織部領導委託，中央組織部有關幹部局負責人員出席該公司黨委會，宣布中央決定：王廷科同志不再擔任該公司黨委書記。去年4月，王廷科獲委為中國人保黨委書記，直至今次卸任不足一年半。

2020年，王廷科獲委任中國人保副董事長、執行董事、總裁，2023年5月獲委任董事長。王廷科亦兼任中國人民健康保險股份有限公司非執行董事、董事長，中國人民養老保險有限責任公司非執行董事、董事長。王廷科亦曾任中國人保合規負責人、首席風險官。2019年6月起，他任中國保險學會副會長，2020年9月起任中國國際商會副會長。