王廷科卸任中國人保黨委書記
【本報綜合報道】中國人民保險集團網站上周六發出消息，當日上午，受中央組織部領導委託，中央組織部有關幹部局負責人員出席該公司黨委會，宣布中央決定：王廷科同志不再擔任該公司黨委書記。去年4月，王廷科獲委為中國人保黨委書記，直至今次卸任不足一年半。
上任未滿年半
王廷科出生於1964年，山東平度人，1995年畢業於陝西財經學院，獲經濟學博士學位。王廷科於1995年起先後任職於中國光大銀行、中國光大集團；2015年起任中國太平保險集團有限公司（中國太平保險集團（香港）有限公司）副總經理，2016年任執行董事；2018年任中國出口信用保險公司副董事長、總經理。
2020年，王廷科獲委任中國人保副董事長、執行董事、總裁，2023年5月獲委任董事長。王廷科亦兼任中國人民健康保險股份有限公司非執行董事、董事長，中國人民養老保險有限責任公司非執行董事、董事長。王廷科亦曾任中國人保合規負責人、首席風險官。2019年6月起，他任中國保險學會副會長，2020年9月起任中國國際商會副會長。
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