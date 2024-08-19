涉賽場暴力戶籍造假 足協通報多人受罰

【本報綜合報道】中國足球協會官網上周五通報多個處罰決定，多名球員因在賽場上出現暴力行為、戶籍造假問題，被協會禁賽或停賽。其中協會競賽部近日收到球員的註冊訊息和情況說明，同會的紀律委員會認定球員蘇澤銘存在戶籍造假行為，自上周三至今年10月13日禁止參加協會舉辦的比賽。

包括禁賽停賽罰款 通報顯示，足協超級聯賽上周日由青島西海岸足球俱樂部隊對北京國安足球俱樂部隊，球賽在山東青島舉行，期間客隊的23號球員李可突然用手掐住對方球員頸部，又推倒對方，被裁判當時發紅牌罰離場。協會對李可罰停賽4場和罰款4萬元（人民幣‧下同，約4.4萬港元）。

在聯賽較早場次賽事中已發生暴力事件，湖北武漢三鎮足球俱樂部隊9號球員恩里克在場上腳踢對方球員。同場賽事對手長春亞泰足球俱樂部隊的44號球員祖伊，也用腳踩踏對方倒地球員的腹部。

裁判同樣對恩里克和祖伊出示紅牌罰離場，均被罰停賽3場和罰款3萬元（約3.3萬港元）。